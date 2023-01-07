Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны России сообщило об уничтожении четырех беспилотников ВСУ за сутки

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за сутки четыре беспилотника Вооруженных сил Украины, а также перехватили пять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS. Об этом говорится в сводке ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ильченково Запорожской области и Геническ Херсонской области. Кроме того, перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS», — сказано в сообщении.

Также, согласно данным МО РФ, российские военные перехватили противорадиолокационную ракету HARM.

Ранее Минобороны России доложило, что потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 50 человек.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть