Минобороны России сообщило об уничтожении четырех беспилотников ВСУ за сутки

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за сутки четыре беспилотника Вооруженных сил Украины, а также перехватили пять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS. Об этом говорится в сводке ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ильченково Запорожской области и Геническ Херсонской области. Кроме того, перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS», — сказано в сообщении.

Также, согласно данным МО РФ, российские военные перехватили противорадиолокационную ракету HARM.

Ранее Минобороны России доложило, что потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 50 человек.