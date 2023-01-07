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Мэр Донецка сообщил, что снаряд ВСУ пробил крышу многоквартирного дома

Мэр Донецка Кулемзин заявил о попадании украинского снаряда в кровлю многоквартирного дома

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что украинский снаряд пробил крышу многоквартирного дома.

«По информации очевидцев, во время обстрела Петровского района в микрорайоне Тихий произошло прямое попадание в кровлю многоквартирного дома», — написал Кулемзин.

Он добавил, что еще в одном доме было повреждено остекление.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщали об обстреле Петровского и Кировского районов Донецка. По городу было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня, а также 4 снаряда калибром 155 мм.

Обстрел произошел в 12:30 часов по местному времени.

До этого командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вдруг взбесились» накануне Рождества.

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