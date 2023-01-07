В Крыму заявили, что ВСУ использовали БПЛА, желая «заляпать кровью» праздники

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), использовавших беспилотные летательные аппараты, связаны с желанием «заляпать кровью» праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, с начала года ВСУ несколько раз атаковали Крым с помощью беспилотников.

«Враг периодически проверяет нашу оборону на прочность. И потому мы в любой момент должны соблюдать максимальную бдительность и готовность к отражению вражеских атак <...> украинская сторона особо возбуждается на наши праздники, особенно православные. Для нее очень важно их изгадить, заляпать кровью», — пояснил Константинов.

Ранее Константинов говорил, что принудить Киев к миру можно только силой. так как киевские власти привыкли «округлять свои состояния» во время боевых действий. Поэтому для них день перемирия неприемлем. По его словам, ситуация с отказом украинской стороны придерживаться рождественского перемирия является показательной.