Министры обороны Германии и США обсудили военную помощь Украине

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт обсудила с американским коллегой Ллойдом Остином военную поддержку Украины. Об этом сообщается на сайте минобороны ФРГ.

Согласно сообщению ведомства, основными темами разговора двух министров стали обстановка на Украине и «координация дальнейшей военной поддержки» страны..

По словам Ламбрехт, приводимым в заявлении, со своим американским коллегой также обсудила участие Германии в усилении противовоздушной обороны путем поставки системы ПВО Patriot, включая комплект боеприпасов. Кроме того, министры говорили о совместной германо-американской инициативе по поставке Украине боевых машин пехоты западного образца.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder, а также дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом стало известно из заявления Белого дома и кабмина ФРГ, а также совместного письменного заявления двух стран по итогам телефонного разговора американского президента Джо Байдена и главы немецкого правительства Олафа Шольца.