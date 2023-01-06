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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ выполняют миссию НАТО

Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ выполняют миссию НАТО в конфликте с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией, сообщает РИА Новости.

«Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», — заявил Резников в эфире украинского ТВ.

Резников утверждает, что Украина играет роль «щита для всего цивилизованного мира», имея в виду Запад. В России политики и дипломаты неоднократно заявляли о том, что НАТО принимает участие в конфликте на Украине как одна из сторон.

Ранее министр обороны Украины не исключил проведения в стране дополнительной мобилизации.

Министр обороны пояснил, что на данный момент в стране еще не призвали то количество людей, которое называл президент Владимир Зеленский в феврале 2022 года. Украинская армия проводит мобилизацию по необходимости, закрывая потребности конкретных боевых бригад.

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