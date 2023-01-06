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В Германии число отказников от военной службы в 2022 году выросло почти в пять раз

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Fabrizio Bensch/Reuters

В Германии число отказников от военной службы в бундесвере на фоне ситуации на Украине в 2022 году увеличилось почти в пять раз в сравнении с 2021 годом. Об этом сообщает RND со ссылкой на ведомство ФРГ по делам семьи и гражданского общества.

«В 2021 году федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества получило 201 заявление об отказе от военной службы, в 2022 году было подано 951 заявление», — признался представитель ведомства.

В публикации отмечается, что после отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году отказниками в Германии считают только тех, кто уже служит в бундесвере.

RND сообщает, что многие называют причиной отказа от службы то, что они не рассчитывали на военное участие в украинском конфликте.

Ранее глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт запросила поддержку у министра финансов Кристиана Линднера для закупки необходимых боеприпасов для бундесвера (вооруженных сил Германии). В своем письме глава немецкого Минобороны попросила «продемонстрировать способность коалиционных партий действовать и принимать решения» для обеспечения обороноспособности Германии.

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