«Улица Московская»: в зоне СВО погиб глава ОПГ «Олимпия» из Пензы

Глава организованной преступной группировки «Олимпия» из Пензы Сергей Максименко погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пензенское издание «Улица Московская».

По данным издания, 59-летний Максименко отбывал наказание в одной из колоний Мордовии. Срок его заключения составлял 25 лет. Когда в колонию приехал представитель частной военной компании (ЧВК) Вагнера, заключенный решил присоединиться к ней и отправиться в зону СВО.

«По неофициальной информации, Сергей Максименко командовал штурмовым отрядом и погиб во время операции, наступив на растяжку», — говорится в публикации.

Еще одно местное издание «Пенза — наш дом» пишет, что Максименко похоронили на Новозападном кладбище.

Ранее глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о помиловании первых участвовавших в СВО заключенных.