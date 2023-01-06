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«Улица Московская»: в зоне СВО погиб глава ОПГ «Олимпия» из Пензы

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РИА «Новости»

Глава организованной преступной группировки «Олимпия» из Пензы Сергей Максименко погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пензенское издание «Улица Московская».

По данным издания, 59-летний Максименко отбывал наказание в одной из колоний Мордовии. Срок его заключения составлял 25 лет. Когда в колонию приехал представитель частной военной компании (ЧВК) Вагнера, заключенный решил присоединиться к ней и отправиться в зону СВО.

«По неофициальной информации, Сергей Максименко командовал штурмовым отрядом и погиб во время операции, наступив на растяжку», — говорится в публикации.

Еще одно местное издание «Пенза — наш дом» пишет, что Максименко похоронили на Новозападном кладбище.

Ранее глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о помиловании первых участвовавших в СВО заключенных.

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