Глава украинской Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко заявил, что более 60% Артемовска (украинское название — Бахмут) разрушено в ходе боев, которые продолжаются уже полгода. Видео опубликовано в YouTube-канале ведомства.

«Страдает сам город, который более чем на 60% разрушен», — сказал Кириленко.

30 декабря советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в боях за Артемовск украинские войска несут «очень серьезные» потери.

До этого, 23 декабря, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что, по его данным, Киев готовится к сдаче Артемовска.

В начале декабря глава Чечни Рамзан Кадыров писал, что российские военнослужащие вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» «постепенно зачищают» Артемовск от украинских формирований.

В настоящее время на территории Украины продолжается российская специальная военная операция.

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