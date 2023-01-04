Депутат Госдумы Федоров заявил, что США готовятся нанести удар по «Москва-Сити»

Депутат Госдумы, глава Национально-освободительного движения Евгений Федоров заявил, что США готовятся нанести «демонстративные» удары по бизнес-центру «Москва-Сити» и регионам центральной России. Видео с Федоровым опубликовано в Telegram-канале «Белрусинфо».

«Я знаю, что американцы разрабатывают план демонстрационного удара по «Москва-Сити», — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что для этого американские военные будут использовать ракеты «Томагавк» или беспилотные летательные аппараты.

По словам Федорова, существует некий стратегический план, по которому Киев должен победить в течение года или двух. Соответственно, будет усиливаться и интенсивность бомбардировок России.

Ранее Белый дом сообщал, что США и Южная Корея отрабатывают ответ на возможный ядерный удар со стороны КНДР. При этом стороны не обсуждали совместные учения, так как у Южной Кореи нет ядерного оружия.