Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале о ночной атаке беспилотника на Балаклавскую тепловую электростанцию, в результате которой загорелся один из трансформаторов.

Глава Севастополя отметил, что поврежденный трансформатор находился на профилактике и не работал.

«К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было», — заявил Развожаев, уточняя, что возгорание потушили работники станции.

В результате инцидента никто не пострадал, добавил он, а трансформатор получил минимальные повреждения. Кроме того, происшествие не повлияло на электроснабжение Севастополя и полуострова, резюмировал Развожаев.

Ранее в Белгородской области приступили к установке защитных сооружений, о чем сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также призвал жителей не заходить в лесополосы Белгородской области из-за обстрелов и заложенных в этой местности мин.

До этого он сообщал, что девятилетний ребенок пострадал при взрыве устройства, «похожего на дрон, используемый ВСУ».