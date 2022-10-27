В Госдепе сообщили о передаче Украине тела убитого в бою американца

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Mike Albans/AP

Украинская сторона получила останки американского гражданина, погибшего в ходе боев, чтобы передать их в США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение в среду Госдепартамента США.

В Госдепе принесли соболезнования родным и близким погибшего. В ведомстве указали: «Его останки были идентифицированы и переданы на хранение Украине. Скоро они будут возвращены семье».

Американские дипломаты выразили Киеву благодарность за то, что Украина «включила возвращение останков этого человека в переговоры с Россией».

Власти США призвали американцев покинуть территорию Украины. В официальном заявлении говорится: «Гражданам США, направляющимся на Украину, в том числе для участия в боях, грозят серьезные риски, и Соединенные Штаты не могут гарантировать их безопасность».

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев и Москва провели очередной обмен пленными. В публикации отмечается, что российская сторона об обмене не сообщала. Пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил изданию, что у него нет информации по обмену.

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