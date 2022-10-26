Экс-генерала СБУ планируют объявить в розыск через Интерпол

Бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова могут объявить в международный розыск через Интерпол. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

«Подозрение по статье «мошенничество» открывает возможность объявления экс-генерала в международный розыск через Интерпол», — уточнил Геращенко, поясняя, что инкриминируемая Наумову ранее статья о госизмене не позволяет объявить его в международный розыск.

По данным следствия, экс-генерал мошенническим путем завладел 3,2 млн грн (около 86,7 тыс. долларов). Согласно информации госбюро расследований Украины, в 2019 году он возглавлял одно из госпредприятий страны и при этом решил пойти работать в СБУ.

«Вместо того, чтобы уволиться, Наумов сообщил в бухгалтерию о том, что его якобы призвали на военную службу в СБУ», — рассказал советник главы МВД Украины, добавляя, что после этого «обвиняемый устроился не по призыву и должен был уволиться с предыдущего места работы», что позволяло ему получать зарплату как призванному военнослужащему.

В ГБР уточнили, что Наумов в настоящее время находится на территории Сербии, куда будут направлены документы на его экстрадицию.

Ранее суд на Украине арестовал директора украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене и пособничестве государству-агрессору.