Власти Запорожской области: город Запорожье становится укрепрайоном наподобие Мариуполя

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что город Запорожье и его промышленные предприятия становятся укрепрайоном наподобие Мариуполя и «Азовстали». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Запорожье превращают в что-то подобное Мариуполю, и там на данный момент достаточно большое количество наемников», — сообщил Балицкий.

По его словам, число наемных военных в городе измеряется тысячами — в основном они базируются на заводе «Автозаз».

Балицкий отметил, что в промзонах Запорожья создаются укрепрайоны.

В эфире «Россия 24» врио губернатора Запорожской области также заявил, что жители региона, знающие о готовящихся терактах и не сообщившие об этом, будут выдворены на Украину.

25 октября у здания телерадиокомпании «ЗаТВ» произошел взрыв. По данным городской полиции, взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, припаркованный у здания телекомпании.

26 октября Евгений Балицкий сообщил, что число пострадавших выросло до 12.