«Ростех»: в ВМФ РФ начались серийные поставки комплексов ПВО «Панцирь-МЕ»

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Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил о начале серийных поставок зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-МЕ» для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Его слова приводит РИА Новости.

«В настоящее время ведутся серийные поставки комплексов «Панцирь-МЕ» на корабли российского ВМФ», — поделился Оздоев.

Он добавил, что в Черном море завершаются испытания малого ракетного корабля, вооруженного морским «Панцирем». Такой корабль, имеющий на вооружении данный комплекс ПВО, принят в состав Балтийского флота.

Ранее сообщалось, что Арктика может стать следующим регионом активного противостояния России и США. Вашингтон стремится «вернуть господство» в Арктике, Россия тем временем планирует создание инфраструктуры в этом регионе. РФ делает это для обеспечения безопасности собственных рубежей и интересов.

США опасаются, что Россия задействует в этом регионе супероружие.

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