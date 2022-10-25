Самолеты ВВС Израиля ударили восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что два самолета F-16 ВВС Израиля ударили крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, передает РИА Новости.

«В период с 13.50 до 14.02 24 октября два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам, расположенным в городе Дамаск», — сказал он на брифинге.

По его словам, система противовоздушной обороны Арабской республики уничтожила четыре ракеты. Кроме этого, во время атаки двое сирийских военнослужащих были ранены.

В последнее время израильские военные регулярно наносят авиаудары по различным объектам в соседней стране. В частности, обстрелам подверглись Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф.

22 октября ПВО САР уничтожили две крылатых ракеты, выпущенные Израилем по аэропортам Дамаск и Димас.