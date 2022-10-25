Вертолеты ТОФ потренировались в поиске подлодки «противника» в заливе Петра Великого

Экипажи вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации Тихоокеанского флота провели противолодочные учения, выполнив полеты над прибрежной акваторией залива Петра Великого и отработав поиск субмарины условного противника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

По замыслу учений, самолет-разведчик морской авиации ТОФ обнаружил признаки нахождения в территориальных водах России подлодки «противника». Экипажи двух противолодочных вертолетов Ка-27 вылетели на ее поиск и обнаружение. В результате тренировки экипажи вертолетов условно обнаружили подводного «нарушителя» и передали координаты в пункт управления.

Ранее экипажи самолетов Ил-38 и Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота провели учения по поиску подводных лодок «противника» в Японском море.

До этого экипажи корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота и дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» устроили «морской бой» в Японском море.

В августе корабли ВМФ России и ВМС Китая завершили совместное патрулирование акватории Тихого океана.

В российскую группировку вошли фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий», а также средний морской танкер «Печенга». ВМС НОАК представляли эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен» и судно комплексного снабжения «Дун Пинху».