В зоне СВО погиб мобилизованный 39-летний ветеран Чечни из Свердловской области

Мобилизованный из Талицкого района Евгений Чегаев погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщает «Ъ-Урал», ссылаясь на военкомат Свердловской области.

Уточняется, что 39-летний Чегаев получил повестку 23 сентября и 29 сентября уехал на сборный пункт.

Родственники погибшего рассказали порталу e1.ru, что раньше он служил в Чечне. В СВО сейчас принимает участие его родной брат, который служит по контракту. Информацию о смерти близкого они получили в середине октября, 24 октября информация подтвердилась.

«Нам сообщили соседские парни из Талицкого района, которые тоже там. Они не должны врать, это не шутки. Он до этого воевал. Служил в Чечне», — рассказали родные.

Организацию прощальной церемонии взяла на себя администрация Талицкого района.

21 октября стало известно о смерти в ходе специальной военной операции мобилизованного отца троих детей Андрея Хомиченко из Читинской области.