Разработчик торпеды ЭТ-1Э заявил, что снаряд сам сможет обходить помехи

close
100%
anna-news.info

Врио гендиректора завода «Дагдизель» Султанахмед Асалиев рассказал ТАСС, что торпеда ЭТ-1Э сможет самостоятельно обходить помехи.

По его словам, снаряд является электронным и способен самостоятельно принимать некоторые решения в процессе выполнения задачи. Благодаря вентильному электродвигателю с постоянными магнитами торпеда издает мало шума. Также подобный силовой агрегат не нагревается, благодаря чему дальность обнаружения торпеды увеличилась в 2,5 раза.

«Она [торпеда ЭТ-1Э — «Газета.Ru»] сама решает многие задачи, которые не задает корабль. В остальных торпедах корабль задал параметры — она их выполняет. А здесь торпеда по многим параметрам сама принимает решения. Это, во-первых, обход помех. Решена проблема попадания по неподвижной цели и всплывающей цели», — поделился Асалиев.

Ранее сообщалось, что электрическая торпеда ЭТ-1Э прошла испытания на атомных и дизельных подлодках.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть