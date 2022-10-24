В Минобороны РФ заявили об отражении всех атак ВСУ на Купянском направлении

в Минобороны России заявили об отражении всех атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

По информации ведомства, ВСУ предприняли попытки атаковать позицию российских войск на Купянском направлении силами трех мотопехотных рот. Атаки были осуществлены в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое в Харьковской области.

Все атаки ВСУ были отражены. В результате были более 25 бойцов ВСУ, а также один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли ряд новых ударов по системам военного управления и энергетики Украины. В течение суток продолжались ракетные удары по системам военного управления и энергетики Украины. Как подчеркивается в заявлении МО, все назначенные объекты украинской стороны удалось поразить.

В ночь на воскресенье в Киеве и ряде центральных регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

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