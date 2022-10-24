Силовики нашли 30 взрывных устройств у планировавших устроить теракт в Пятигорске

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Силовики обнаружили и изъяли 30 взрывных устройств у фигурантов, которых задержали по подозрению в подготовке теракта в Пятигорске. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске задержали группу приверженцев «Исламского государства» (организация запрещена в России) при подготовке теракта в здании городского отделения полиции.

По словам Ворошилова, среди найденных взрывных устройств в основном РГД-5 и Ф-1. Кроме того, были изъяты свыше 80 килограмм поражающих элементов, а также центнеры селитры.

Глава Пятигорска добавил, что в телефонах задержанных также были найдены карты и планы отдела полиции.

В сентябре сообщалось, что ФСБ России задержала вербовщика террористической группировки «Исламское государство», который пропагандировал радикальный ислам в Москве и Воронеже среди уроженцев Средней Азии.

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