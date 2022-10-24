Власти Херсонской области: отбита попытка ВСУ прорвать оборону

Стремоусов: в районе реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка ВСУ прорвать оборону

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорвать линию обороны в регионе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Стремоусова, украинские военные пытались прорваться в районе реки Ингулец. Попытка была отбита, ситуация находится под контролем российских войск.

«На андреевском направлении, в районе реки Ингулец, была отбита попытка укронацистов прорвать линию обороны», — рассказал Стремоусов.

Ранее Стремоусов говорил о задержании группы украинских диверсантов на линии фронта. По словам Стремоусова, диверсанты были захвачены в плен в ночь на 24 октября на Бериславском направлении.

До этого Стремоусов говорил, что власти Херсонской области уверены в скором взятии под контроль еще трех украинских территорий. По его словам, это будут Николаевская, Одесская и Днепропетровские области.

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