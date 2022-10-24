«Ростех»: новую самоходную пушку 2С25М оснастят комплексом подавления

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Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что новую российскую самоходную противотанковую пушку 2С25М оснастят комплексом оптико-электронного подавления и дополнительной броней. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время входящим в «Ростех» холдингом «Высокоточные комплексы» ведется проработка возможности усиления защиты 2С25М путем установки на нее комплекса оптико-электронного подавления, а также комплекта дополнительного бронирования», - сказал Оздоев.

Он уточнил, что это позволит повысить защищенность экипажа и живучесть машины на поле боя.

Ранее Оздоев заявлял, что авиадесантируемая самоходная противотанковая пушка 2С25М «Спрут-СДМ1» производства Курганмашзавода получила возможность стрелять снарядами с дистанционным подрывом. По его словам, такой боеприпас повышает эффективность борьбы с легкими укреплениями и живой силой противника.

До этого сообщалось, что российские боевые машины пехоты БМП-3 превосходят всю гусеничную технику ВСУ, которую они используют для доставки пехоты.

БМП-3 в ходе спецоперации на Украине показали высокую огневую мощь и подвижность, точность прицельных комплексов.

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