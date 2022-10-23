Al-Mayadeen: военная база США на юго-востоке Сирии была атакована неизвестным беспилотником

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Кадр из видео/Телеканал «Звезда»

База вооруженных сил США на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии подверглась атаке со стороны беспилотника неизвестного происхождения, сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

В материале говорится о нескольких взрывах, масштаб разрушений от удар ракетами в настоящее время не установлен.

В ответ солдаты Соединенных Штатов нанесли артиллерийские удары по сельскохозяйственным угодьям в окрестностях города Маядин.

9 октября сообщалось, что ракетному обстрелу подверглась военная база США и западной коалиции в Сирии.

16 октября замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что российские ВКС нанесли удары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления в Сирии на северо-западе страны и уничтожили до 100 радикалов.

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