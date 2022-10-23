В ЛНР заявили, что солдаты ВСУ добивают раненых пленных

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Leo Correa/AP

Советник главы Луганской народной республики Анна Сорока по итогу общения с двумя ополченцами Народной милиции ЛНР, которые вернулись из плена, сообщила, что солдаты ВСУ нередко добивают раненых пленных для того, чтобы не тратить на них медикаменты и время на транспортировку в тыл, сообщает РИА Новости.

«Один из них рассказал о том, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке. Поэтому в принципе понимаем, что Украина — государство-террорист, и в отношении населения Донбасса, и в отношении в целом людей», — сообщила Сорока.

Ранее в ЛНР вернулась вторая группа освобожденных военных после обмена с Украиной.

Отмечается, что военные сначала были доставлены в медучреждения для оценки физического и психологического состояния, там их встретили их семьи.

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