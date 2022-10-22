Эксперт Федутнов заявил о переломе в Минобороны России по отношению к военным дронам

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Алексей Паньшин/РИА «Новости»

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что в Минобороны России произошел перелом по отношению к использованию беспилотников в ходе спецоперации, сообщает ТАСС.

«Можно сказать, что произошел перелом в отношении отечественных военных к данной тематике вооружений. Сейчас мы, пусть и с опозданием, начинаем наверстывать упущенное, используя присущие данным системам позитивные свойства», — сказал Федутинов.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с применением Вооруженными силами РФ барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) «Ланцет», поражающих украинскую военную технику.

До этого информированный источник РИА Новости сообщал, что российская армия применила в рамках военной спецоперации на Украине несколько сотен отечественных дронов-камикадзе, в числе которых беспилотники «Куб» и два вида «Ланцетов».

Уточняется, что беспилотники показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов украинских войск, а также радиолокационных станций различного типа, включая станции контрбатарейной борьбы и радиолокационные станции системы противовоздушной обороны Украины.

15 октября сообщалось, что ВС РФ с помощью беспилотного летательного аппарата «Ланцет» уничтожили украинский комплекс ПВО на Запорожском направлении.

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