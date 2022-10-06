Трамп назвал сумасшествием просьбы США к другим странам о производстве нефти

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию действующего главы Белого дома Джо Байдена за просьбы к другим странам относительно производства нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

«То, что они (администрация Байдена. – «Газета.Ru») делают — это просто сумасшествие. Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, <…> когда у нас под ногами [нефти] больше, чем у кого бы то ни было», — заявил он во время выступления на конференции в Майами.

Трамп призвал добывать и перерабатывать нефть на территории США.

4 октября телеканал CNN сообщал, что администрация Байдена пыталась отговорить страны ОПЕК+ от решения по сокращению добычи сырой нефти. В Белом доме, по сведениям журналистов, назвали сокращение нефтедобычи «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».

Однако на следующий день ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Новые требования были обусловлены состоянием общей неопределенности мирового энергетического рынка, а также рисками рецессии глобальной экономики в свете международных санкций против одного из лидеров по объемам нефтяного экспорта — России.

В Белом доме уже заявили, что Байден разочарован решением ОПЕК+.