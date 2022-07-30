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Фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к полному прекращению поставок газа из России

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Francois Lenoir/Reuters

Европе необходимо готовиться к полному прекращению импорта газа из России. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью португальской газете Diario de Noticias.

Ранее сообщалось, что председатель ЕК заявила о частичном сокращении или полном прекращении поставок газа со стороны России 12 государствам — членам Евросоюза (ЕС).

По словам фон дер Ляйен, в настоящее время ЕС обращается «к более надежным» энергетическим партнерам.

«У нас уже есть рекордные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Мы получаем все больше и больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира или региона Каспийского моря», — заявила глава ЕК.

30 июля стало известно, что «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию после июльской заявки от прибалтийской страны. Такое решение связали с нарушением условий отбора газа.

Также компания ранее снизила поставки по трубопроводу «Северный поток» до 20% проектной мощности. Из-за этого цены на газ в Европе резко выросли, приблизившись к мартовским рекордам.

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