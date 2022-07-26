В Минобороны заявили, что в спецоперации на Украине участвует только часть ВС РФ

В Минобороны РФ в связи с планами проведения Стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» заявили, что в специальной военной операции на Украине участвует только часть Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, численность группировки является достаточной для выполнения всех задач, поставленных главнокомандующим.

«Обращаем ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», — пояснили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что российская авиация высокоточным оружием уничтожила более 100 украинских военных в Константиновке Донецкой народной республики. В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ было уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников.