Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в ближайшие дни планируют провокацию со взрывом химического вещества гексан на масложировом комбинате в Славянске.

«Минобороны России предупреждает жителей Славянска о том, что киевский режим завершил подготовку очередной чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом – гексаном, общим объемом более 120 тонн», — рассказал Мизинцев.

В министерства пояснили, что в результате взрыва образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров и в зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов.

По причине того, что гексан способен самовоспламеняться при температуре выше +23-38ºС, взрыв может произойти также за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая в данный момент установилась в Славянском районе, отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны рекомендуют для защиты от паров гексана укрываться в помещениях, плотно закрывать окна и двери, а в случае отравления обеспечить пострадавшим приток свежего воздуха, защитить органы дыхания и кожи.

Цель данной провокации, как считают в Минобороны, обвинить союзные силы России и Донецкой народной республики (ДНР) в неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ.

Ранее сообщалось, что народная милиция ЛНР совестно с российскими военными пресекла попытку украинских боевиков из группировки «Кракен» прорвать оборону на харьковском направлении.