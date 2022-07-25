Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Петербурге главу федерации мотоциклетного спорта подозревают в домогательствах... 10:54
Wildberries стал техническим спонсором московского «Спартака» 10:52
В Иране хотят достичь объемов импорта пшеницы из России в 10 млн тонн... 10:51
«Бесконечная» картинка очаровала пользователей соцсетей 10:50
В РФ могут установить День памяти всех жертв войны в Донбассе 10:50
В Самарской области спасли зрение девочке, которой выстрелили в глаз... 10:48
Захарова напомнила Франции о ее беззаконии и выкачивании ресурсов в африканских... 10:48
Братья Руссо работают над спин-оффом и сиквелом «Серого человека» 10:47
Генпрокурор РФ заявил, что Россия будет добиваться наказания для преступников... 10:47
Краснов заявил, что контрабанда оружия, поставленного на Украину, угрожает ее соседям 10:43
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минобороны рассказало о новой провокации, которую готовит СБУ

МО РФ: СБУ планирует провокацию со взрывом 120 тонн гексана на комбинате в Славянске

close
100%
Макс Ветров/РИА «Новости»

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в ближайшие дни планируют провокацию со взрывом химического вещества гексан на масложировом комбинате в Славянске.

«Минобороны России предупреждает жителей Славянска о том, что киевский режим завершил подготовку очередной чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом – гексаном, общим объемом более 120 тонн», — рассказал Мизинцев.

В министерства пояснили, что в результате взрыва образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров и в зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов.

По причине того, что гексан способен самовоспламеняться при температуре выше +23-38ºС, взрыв может произойти также за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая в данный момент установилась в Славянском районе, отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны рекомендуют для защиты от паров гексана укрываться в помещениях, плотно закрывать окна и двери, а в случае отравления обеспечить пострадавшим приток свежего воздуха, защитить органы дыхания и кожи.

Цель данной провокации, как считают в Минобороны, обвинить союзные силы России и Донецкой народной республики (ДНР) в неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ.

Ранее сообщалось, что народная милиция ЛНР совестно с российскими военными пресекла попытку украинских боевиков из группировки «Кракен» прорвать оборону на харьковском направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть