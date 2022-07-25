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Зеленский уволил замглавы Совбеза Украины

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась информация об увольнении со своего поста заместителя главы Совета Безопасности страны Руслана Демченко.

«Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — приводится текст указа, подписанного украинским лидером.

Отмечается, что в данный момент неизвестно, кто займет место Демченко.

Ранее Общественная служба новостей писала о том, что глобальный дефицит бюджета Украины к концу 2022 года планируется на уровне 50 миллиардов долларов, это 30-35% от ВВП страны.

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