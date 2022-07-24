Глава Чечни Кадыров: Европа вынуждает Россию перейти к полномасштабной войне

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что страны Европы своей военной поддержкой украинской армии и высказываниями в адрес России провоцируют РФ начать полномасштабную войну.

«Европа своими заявлениями и военной поддержкой преследует определенную цель — вынудить Россию перейти со спецоперации на полномасштабную войну с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии», — считает Кадыров.

По его мнению, «НАТО наивно полагает, что такая война ослабит РФ». Он отметил, что «Россия всю свою историю всегда была готова к любой войне», поэтому такой сценарий ее не страшит.

«Нас устроит, если России будут противостоять натовские каски, но ведь вместо них пошлют ваших отцов, мужей, братьев и сыновей. Вас, украинцы, толкают на смерть!» — написал он.

Также глава Чечни рассказал свое видение того, как избежать полномасштабного военного конфликта.

«Чтобы избежать объявления войны Россией, украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает весь народ на «героическую» смерть», — подчеркнул Кадыров.

Ранее глава Чечни допустил, что помощь Запада «тает в карманах властей» Украины.