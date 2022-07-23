Премьер Джонсон потренировался бросать гранаты в лагере ВСУ на севере Англии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который 7 июля объявил, что уйдет в отставку, посетил лагерь британских военных в графстве Северный Йоркшир на севере Англии, где обучают украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании в Twitter.

На опубликованном видео Джонсон учится кидать гранаты, стрелять и целиться из гранатомета, а также пулемета.

Как заявил британский премьер, он хочет узнать как его страна помогает Украине в ее «борьбе».

Он также выразил уверенность в том, что украинские военные добьются успеха.

Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля после череды скандалов, связанных с его именем. Последний касался члена правительства Кристофера Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам. Он был протеже Джонсона в партии консерваторов. На фоне этого скандала в отставку подали несколько десятков членов правительства.

После этого он заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что Лондон продолжит поддерживать Киев вне зависимости от того, кто станет будущим премьером Соединенного Королевства.