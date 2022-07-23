Экс-разведчик США Риттер: Россия выиграла у Запада политически, экономически и на поле боя

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале Judging Freedom заявил, что Россия одерживает победу над Западом по трем направлениям — в экономике, политике и на поле боя.

По словам Риттера, в экономическом плане Россия изменила правила игры, и санкции «бьют бумерангом» по западным странам. С точки зрения политики Россия также одерживает победу над Западом, так как в Европе наблюдается «коллапс политического порядка». В качестве примера экс-разведчик привел в пример уход премьер-министра Бориса Джонсона и отставку премьера Италии Марио Драги. В военном плане РФ опережает Запад на поле боя.

Риттер также высказался о неэффективности поставляемого Америкой оружия. По его словам, США может вскоре исчерпать запас оружия для поставок Украине.

Ранее глава британской разведслужбы МI6 Ричард Мур заявил, что перелом в противостоянии Москвы и Киева может наступить довольно скоро — буквально через несколько недель. Российским войскам, по его словам, все труднее поддерживать численность личного состава и обеспечивать части всем необходимым.