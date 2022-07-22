Омбудсмен ДНР организовала свидание украинского военнопленного с женой

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что она помогла жене одного из пленных украинских военных встретиться с супругом.

Она рассказала, что получила обращение от гражданки Украины, чей супруг был взят в плен в апреле 2022 года и сейчас содержится в ДНР.

«Получив разъяснения и четко следуя рекомендациям, заявительница беспрепятственно прибыла на территорию республики, где, действуя строго в рамках законодательства ДНР, обратилась в соответствующие государственные органы за информацией о месте содержания своего мужа, а также получила разрешение на краткосрочное свидание с ним», — написала Морозова в Telegram-канале.

Она добавила, что «соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных» не является «проявлением лояльности».

По словам омбудсмена, причастные к преступлениям в Донбассе украинские военные понесут наказание, установленное судом.

В начале июля сообщалось, что Фигурантами дел о преступлениях в ДНР стали более 500 бойцов «Азова» и других группировок.