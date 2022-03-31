В НАТО заявили, что будут поставлять на Украину столько оружия, сколько потребуется

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет поставлять Украине столько оружия, сколько потребуется. Об этом он сказал в Брюсселе, представляя ежегодный доклад по безопасности за 2021 год, передает ТАСС.

Он объяснил это тем, что Украина борется за западные ценности, «свободу и демократию».

Ранее сообщалось, что почти 50% турок обвиняют НАТО и США в кризисе на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».