Норвегия предоставила Украине еще 2 тыс. противотанковых гранатометов

Правительство Норвегии сообщило о предоставлении Украине еще 2 тыс. единиц противотанковых гранатометов М72, передает ТАСС.

Это оружие стало дополнением ранее поставленным страной на Украину защитным средствам и 2 тыс. единиц противотанкового оружия, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен предоставить Украине «более смертоносные» вооружения. По данным газеты The Times, речь может идти о самоходной артиллерийской установке AS-90 Vickers.

Подробнее о том, какие страны поддерживают Украину оружием, в материале «Газеты.Ru».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».