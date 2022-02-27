В Минобороны России заявили о сдаче оружия украинскими военными

Минобороны России заявило об отказе украинских военнослужащих от продолжения боевых действий.

«Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО «Бук М-1», добровольно сложил оружие и сдался. Задержан 471 украинский военнослужащий», — говорится в сообщении.

По данным министерства, после оформления документов они будут отправлены к своим семьям.

Ранее в ведомстве сообщили, что на Украине поражены 975 объектов военной инфраструктуры страны. Отмечается, что ликвидированы 48 радиолокационных станций, 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 3 радиолокационных поста.

В ходе боевых действий сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов, 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, а также две тактические ракеты «Точка-У».

Уничтожено 223 боевые бронированные машины (включая танки), 143 единицы специальной военной техники, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов и 28 самолетов (на земле).