Нидерланды направят Украине 200 ракетных комплексов Stinger

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и глава Минобороны Кайса Оллонгрен заявили, что страна направит Украине 200 зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министров парламенту Нидерландов.

Отмечается, что ПЗРК предоставят после соответствующей просьбы со стороны Украины.

«Запрос был тщательно рассмотрен на предмет соответствия правилам экспорта вооружений, а решение принято в ускоренном порядке в связи с особыми обстоятельствами», — отмечается в письме.

Ранее сообщалось, что Германия не будет поставлять оружие на Украину. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства.