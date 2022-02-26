Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Лыжница Непряева назвала свое преимущество в борьбе за Кубок мира 14:39
ФСБ: в Миллеровском районе Ростовской области упали мины со стороны Украины 14:36
В ДНР заявили, что эшелонированная оборона ВС Украины практически пройдена 14:35
Ростуризм опубликовал памятку для россиян, находящихся за границей 14:33
Словакия ввела режим ЧС из-за украинских беженцев 14:19
Капитан сборной Польши прокомментировал отказ команды от участия в стыковом матче 14:16
Появились подробности о перехваченном во Франции российском судне 14:11
Латвия закроет воздушное пространство страны для авиакомпаний РФ 14:09
Лыжница Степанова снялась со спринта на МЧМ в Норвегии 13:58
Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов России 13:51

Нидерланды направят Украине 200 ракетных комплексов Stinger

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рособоронэкспорт

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и глава Минобороны Кайса Оллонгрен заявили, что страна направит Украине 200 зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министров парламенту Нидерландов.

Отмечается, что ПЗРК предоставят после соответствующей просьбы со стороны Украины.

«Запрос был тщательно рассмотрен на предмет соответствия правилам экспорта вооружений, а решение принято в ускоренном порядке в связи с особыми обстоятельствами», — отмечается в письме.

Ранее сообщалось, что Германия не будет поставлять оружие на Украину. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть