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Источник в Минобороны: информация о российском ударе по дому в Киеве фейковая

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Источник в Министерстве обороны России заявил, что информация о российском ударе по жилому дому в Киеве не соответствует действительности. Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По его словам, характер повреждений дома, расположенного на проспекте Лобановского, свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты. И это отчетливо видно на видео, распространенном в соцсетях.

«Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1» и ракета задела угол жилого дома», — заявил источник.

По его данным, что после потери аэродрома Гостомель три пусковых установки «Бук-М1» противовоздушной обороны вооруженных сил Украины 25 февраля были переброшены для усиления прикрытия аэропорта Жуляны в Киеве.

«Причиной отказа ракеты украинского ЗРК «Бук-М1» скорее всего является отсутствие необходимого регламентного обслуживания и объективное старение техники, стоящей на вооружении ВСУ с советских времен», — добавил источник.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что появление яркого факела над Киевом утром 25 февраля с последующим падением на жилой дом связано с тем, что украинский комплекс противовоздушной обороны по ошибке нанес удар по истребителю Су-27 ВС Украины.

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