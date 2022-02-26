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Минобороны РФ опровергло сообщения о взломе хакерами Anonymоus сайта ведомства

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Ralf-Udo Thiele/Global Look Press

Минобороны России опровергло сообщения о «взломе» сайта хакерами Anonymоus и «похищении» персональных данных сотрудников. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве напомнили, что никаких списков персональных данных на серверах сайта МО не хранится, так как это запрещено российским законодательством.

«Примитивный до смеха фейк... Не вызывает ничего кроме усмешки и похищенный список данных «сотрудников», — сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что в настоящее время все технические и программные средства интернет-портала Минобороны России функционируют с заданными параметрами в штатном режиме.

Несколько часов назад стало известно, что группа хакеров Anonymous якобы взломала сайт Минобороны России и «слила» базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена работников министерства.

Ранее Anonymous объявили в Twitter о начале войны с Россией из-за спецоперации на Украине. Группировка известна своими массовыми DDoS-атаками, рассекречиванием правительственных документов и взломом аккаунтов политиков. «Газета.Ru» поговорила с ИБ-экспертами и выяснила, чем «анонимусы» могут навредить России.

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