В Воронежской области разбился самолет Ан-26 ВКС России

В Воронежской области потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

«24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России», — сказали в ЗВО.

В результате инцидента погибли члены экипажа воздушного судна, заявили в Минобороны России. Данных о повреждениях на земле не поступало, добавили в ведомстве.

В министерстве также уточнили, что предварительной причиной крушения стал отказ техники. К месту происшествия была направлена комиссия ВКС.

Ранее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на крышу одного из жилых домов в селе Лог в Волгоградской области. В результате инцидента никто не пострадал. Местные жители рассказали, что произошедшее вызвало панику среди очевидцев. Они обратились в службу спасения, так как решили, что приземлившийся беспилотник является военным.

До этого самолет Ан-2, принадлежавший компании авиаперевозок «Камчатский кречет», потерпел крушение возле поселка Северные Коряки в Камчатском крае, что привело к гибели двух человек.