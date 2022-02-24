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Генштаб Украины сообщил об ударах по военным объектам и аэродромам страны с 5 утра

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Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил об обстрелах со стороны российской армии в нескольких украинских городах.

«Сегодня, 24 февраля, в 5.00 (6.00 мск) вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины», — говорится в публикации ведомства в Facebook.

Отмечается, что Россия также проводит артиллерийские обстрелы населенных пунктов Украины вдоль государственных границ.

Ранее в Минобороны Российской Федерации заявили, что вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Сообщалось, что высокоточные средства поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии.

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