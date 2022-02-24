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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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МВД Украины: военные объекты в Киеве, Днепре и Харькове подверглись атаке

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Советник главы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что подверглись атаке военные объекты в различных городах Украины — в частности, в Киеве, Днепре, Харькове. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам — в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. С сегодняшнего дня в мире — новая геополитическая реальность», — сказал Геращенко.

Он также заявил, что российские войска якобы высадились в Одессе и пересекают границу с Харьковом.

Заканчивая свою первую официальную сводку, Геращенко заявил, что «победа будет за нами».

Ранее корреспондент CNN заявил со ссылкой на МВД Украины, что взрывы рядом с Киевом якобы являются ракетными ударами.

Как сообщало агентство УНИАН, помимо Киева, есть сообщения «минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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