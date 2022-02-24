Mash: жители Киева спешно покидают город

Telegram-канал Mash сообщает со ссылкой на украинские СМИ, что жители Киева покидают город на автомобилях.

Издание публикует соответствующие кадры.

Ране корреспондент американского телеканала CNN сообщил, что слышит в Киеве серию взрывов.

Также информационные каналы публикуют неподтвержденные кадры со взрывами из района аэропорта Борисполь.

Мэр Борисполя сообщил, что утренние взрывы в районе аэропорта Борисполь — работа украинских ПВО по неизвестным беспилотникам.

УНИАН сообщает о переходе российскими войсками границ Харькова, пишет Mash.