Представитель НАТО заявил Reuters, что российское вторжение на Украину, похоже, началось

Представитель НАТО заявил в четверг утром агентству Reuters о свидетельствах начала российского «вторжения» на территорию Украины.

«Очень похоже на то, что это [вторжение] началось», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент американского телеканала CNN сообщает, что слышит в Киеве серию взрывов.

«Команда CNN на земле слышит несколько громких взрывов под Киевом, столицей Украины», — говорится в публикации.

По данным международной системы оповещений для авиаперсонала NOTAM, в воздушном пространстве Украины введены ограничения для полетов гражданских самолетов. В качестве причин указываются возможные угрозы для гражданской авиации.