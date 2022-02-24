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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Представитель НАТО заявил Reuters, что российское вторжение на Украину, похоже, началось

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Vadim Ghirda/Reuters

Представитель НАТО заявил в четверг утром агентству Reuters о свидетельствах начала российского «вторжения» на территорию Украины.

«Очень похоже на то, что это [вторжение] началось», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент американского телеканала CNN сообщает, что слышит в Киеве серию взрывов.

«Команда CNN на земле слышит несколько громких взрывов под Киевом, столицей Украины», — говорится в публикации.

По данным международной системы оповещений для авиаперсонала NOTAM, в воздушном пространстве Украины введены ограничения для полетов гражданских самолетов. В качестве причин указываются возможные угрозы для гражданской авиации.

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