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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ЛНР заявили о гибели военнослужащего в результате украинского обстрела

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Максим Захаров/РИА «Новости»

В представительстве Луганской народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня написало в Telegram, что в результате обстрела вооруженными силами Украины погиб боец народной милиции ЛНР.

Всего вечером (с 19.45 до 21.10) в среду, 23 февраля, было зафиксировано 16 обстрелов.

Ранее в представительство сообщили о взрыве нескольких самодельных бомб возле троллейбусного депо в Луганске. Там отметили, что в 70 метрах от места взрыва расположен склад пиротехники — детонация его содержимого могла бы привести к жертвам среди мирных жителей.

До этого в городе Счастье Луганской области произошел пожар на тепловой электростанции. По данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар начался после обстрела ТЭС со стороны неподконтрольной Киеву территории.

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