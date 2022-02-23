В Китае считают, что Россия может уничтожить США и без ядерного оружия

Эксперты китайского издания Baijiahao утверждают, что Соединенные Штаты не могут пойти на прямую военную конфронтацию с Россией из-за превосходства российской армии в ракетном вооружении.

«Россия, являющаяся главным противником Соединенных Штатов, обладает необычайной силой. Насколько страшны ее ракеты? К примеру, российский зенитный ракетный комплекс «Тор» всего за несколько секунд может сбить несколько истребителей и в мгновение ока атаковать четыре различных цели одновременно <...> Аналитический центр США заявил, что российские ракетные войска могут уничтожить американскую армию, даже не применяя ядерные ракеты», — пишет автор.

Он упомянул наличие у России как сверхмощного ракетного вооружения, например МБР Р-36М2 «Воевода», так и зенитно-ракетные комплексы «Тор», способные бороться в том числе с одной из главных сил ВС США — беспилотниками.

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