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Израиль нанес удары ракетами по окрестностям сирийской Эль-Кунейтры

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Omar Sanadiki/Reuters

Израиль осуществил атаку с применением ракет класса «земля — земля» по окрестностям провинции Эль-Кунейтра в Сирийской демократической республике (САР). Об этом проинформиовало агентство SANA.

Сообщается, атака производилась из района Голанских высоту границы с Сирией. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб.

Четыре тактических истребителя ЦАХАЛ F-16, не пересекая границы САР, 9 февраля нанесли удары управляемыми ракетами по объектам у населенного пункта Кисва в провинции Дамаск.

После этого с Голанских высот были выпущены десять ракет класса «земля — земля» по позициям сирийских сил противовоздушной обороны.

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев заявил, что один сирийский военный погиб, еще пять пострадали после израильских ракетных ударов.

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