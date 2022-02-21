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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Эксперт оценил способность Украины вернуть статус ядерной державы

Военный историк Юлин заявил о возможности Украины создать примитивное ядерное оружие

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Reuters

Военный историк Борис Юдин, в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Украина способна создать ядерное оружие, но оно будет примитивным и вряд ли способным подорвать противоракетную безопасность России.

«Примитивное ядерное оружие для Украины достать несложно. Наши межконтинентальные баллистические ракеты, кстати, выпускались большей частью именно там, это украинское производство», — заявил эксперт.

Однако он отметил, что в настоящее время страна способна создавать оружие на уровне Пакистана: оно будет некачественным из-за проблем с носителями и ядерными боеголовками.

«В любом случае, не думаю, что страна готова к переходу в статус ядерных держав и к созданию носителей, способных прорвать противоракетную оборону России», — заключил военный историк.

Юлин напомнил, что в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности Украина передала России весь свой ядерный запас.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу заявил, что отказ Украины от ядерного оружия был ошибкой.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не исключил возможность пересмотра отказа Украины от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума.

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