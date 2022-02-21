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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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ДНР: украинский диверсант подорвался при попытке установки бомбы на вокзале в Донецке

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Украинский диверсант подорвался при попытке установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала в Донецке. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) со ссылкой на данные министерства госбезопасности, передает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел около 04.45 утра 21 февраля у входа на рынок в районе вокзала.

Рядом с телом злоумышленника была найдена сумка со второй бомбой.

Ранее стало известно, что один военный самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и один мирный житель погибли в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 февраля руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Позже еще ряд российских регионов сообщили о готовности принять и разместить беженцев.

Также в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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